В Калачинском районе из-за тумана фура сбила пешехода

Поздним вечером 31 июля 2026 года, в 23:30, в дежурную часть ОМВД России по Калачинскому району поступило сообщение о смертельном дорожно-транспортном происшествии.
По данным УМВД России по Омской области, авария произошла на 940-м километре автодороги Челябинск — Новосибирск. В условиях недостаточной видимости 40-летний водитель большегруза MAN совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части.
В результате полученных травм 55-летний пешеход скончался на месте происшествия.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.