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В Калачинском районе из-за тумана фура сбила пешехода

Мужчина вышел на проезжую часть.

Источник: УМВД России по Омской области

Поздним вечером 31 июля 2026 года, в 23:30, в дежурную часть ОМВД России по Калачинскому району поступило сообщение о смертельном дорожно-транспортном происшествии.

По данным УМВД России по Омской области, авария произошла на 940-м километре автодороги Челябинск — Новосибирск. В условиях недостаточной видимости 40-летний водитель большегруза MAN совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части.

В результате полученных травм 55-летний пешеход скончался на месте происшествия.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.