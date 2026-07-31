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Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Произошел ракетный обстрел поселка Борисовка Белгородской области.

Источник: Комсомольская правда

Один человек погиб и двое получили ранения в результате ракетного обстрела поселка Борисовка Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

По данным экстренных служб, удар пришелся по жилым кварталам населенного пункта. На месте происшествия работают оперативные и медицинские службы, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Ранее Следственный комитет (СК) России возбудил дело о теракте после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Белгородской области. Инцидент квалифицирован как террористический акт из-за целенаправленной атаки на гражданский транспорт.

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