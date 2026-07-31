Канал незаконной миграции выявили в Нижегородской области

По информации ГУ МВД РФ по Нижегородской области, 48-летний и 37-летний иностранные граждане и их 42-летняя пособница от имени подконтрольной им коммерческой структуры оформляли и направляли в органы внутренних дел документы, обеспечивающие гарантии иностранцам в материальном, медицинском и жилищном обеспечении в РФ. Мигрантов заявляли как высококвалифицированных специалистов с выплатой заработной платы в размере 250 тысяч рублей ежемесячно. Они получали многократную визу для проживания в России в течение трёх лет, а также разрешение на работу.