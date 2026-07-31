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Канал незаконной миграции выявили в Нижегородской области

На основании подложных сведений иностранцы получали многократную визу для проживания в России, а также разрешения на работу.

Источник: Время

Канал незаконной миграции иностранных граждан пресечен в Нижегородской области, сообщает региональное УФСБ.

По информации ГУ МВД РФ по Нижегородской области, 48-летний и 37-летний иностранные граждане и их 42-летняя пособница от имени подконтрольной им коммерческой структуры оформляли и направляли в органы внутренних дел документы, обеспечивающие гарантии иностранцам в материальном, медицинском и жилищном обеспечении в РФ. Мигрантов заявляли как высококвалифицированных специалистов с выплатой заработной платы в размере 250 тысяч рублей ежемесячно. Они получали многократную визу для проживания в России в течение трёх лет, а также разрешение на работу.

Противоправная схема позволила обеспечить незаконное пребывание 35 иностранцев.

Злоумышленники не собирались трудоустраивать их на условиях, указанных в трудовых договорах, и забирали более 50% заработной платы себе.

Возбуждено уголовное дело. Троим иностранцам, в числе которых руководитель и учредитель юрлица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, их сообщница находится под подпиской о невыезде.

27 иностранных граждан выдворены за пределы РФ, пять — помещены в ЦВСИГ ГУ МВД России по Нижегородской области.