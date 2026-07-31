Канал незаконной миграции выявили в Нижегородской области

Канал незаконной миграции иностранных граждан пресечен в Нижегородской области, сообщает региональное УФСБ.
По информации ГУ МВД РФ по Нижегородской области, 48-летний и 37-летний иностранные граждане и их 42-летняя пособница от имени подконтрольной им коммерческой структуры оформляли и направляли в органы внутренних дел документы, обеспечивающие гарантии иностранцам в материальном, медицинском и жилищном обеспечении в РФ. Мигрантов заявляли как высококвалифицированных специалистов с выплатой заработной платы в размере 250 тысяч рублей ежемесячно. Они получали многократную визу для проживания в России в течение трёх лет, а также разрешение на работу.
Противоправная схема позволила обеспечить незаконное пребывание 35 иностранцев.
Злоумышленники не собирались трудоустраивать их на условиях, указанных в трудовых договорах, и забирали более 50% заработной платы себе.
Возбуждено уголовное дело. Троим иностранцам, в числе которых руководитель и учредитель юрлица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, их сообщница находится под подпиской о невыезде.
27 иностранных граждан выдворены за пределы РФ, пять — помещены в ЦВСИГ ГУ МВД России по Нижегородской области.