В аэропорту Казани задерживаются 50 рейсов из-за атаки БПЛА 31 июля

Сегодня утром международный аэропорт Казани столкнулся с масштабными сбоями в расписании. По данным онлайн-табло, на вылет задержан 21 рейс, на прилёт — 29. Причиной стали временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, введённые в связи с объявленной в республике беспилотной опасностью и угрозой атаки БПЛА в ряде городов, включая Зеленодольск.
Ночной рейс в Белград перенесён на 17:00. Самолёт в Новый Уренгой задерживается более чем на семь часов. Два ночных рейса в Анталью и один в Самару также сдвинуты на утро. Вылет в Тбилиси отложен на три с половиной часа. Два утренних рейса в Санкт-Петербург перенесены на 13:00 и 10:05. Рейс в Екатеринбург задерживается на шесть часов, второй — почти на три. Также сдвинуты вылеты в Санью и Сочи.
На прилёт наиболее серьёзная задержка — у рейса из Сочи, который ожидают почти на десять часов позже. Более чем на четыре часа опаздывают самолёты из Омска, Москвы и Красноярска. Задерживаются также рейсы из Уфы, Хургады, Астаны, Санкт-Петербурга, Ашхабада, Душанбе и Иркутска.
Ситуация в регионе остаётся напряжённой. Сегодня утром в Зеленодольске была объявлена угроза атаки БПЛА, а мэр города Михаил Афанасьев сообщил о попытке атаки на логистический центр. Это уже вторая воздушная тревога за неделю. В среду над Татарстаном сбили беспилотник, и режим опасности действовал пять часов. В понедельник, 27 июля, атаки дронов также фиксировались. Пассажирам задержанных рейсов рекомендуют уточнять статус вылета на сайтах авиакомпаний.