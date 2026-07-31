В аэропорту Казани задерживаются 50 рейсов из-за атаки БПЛА 31 июля

Ночной рейс в Белград перенесён на 17:00. Самолёт в Новый Уренгой задерживается более чем на семь часов. Два ночных рейса в Анталью и один в Самару также сдвинуты на утро. Вылет в Тбилиси отложен на три с половиной часа. Два утренних рейса в Санкт-Петербург перенесены на 13:00 и 10:05. Рейс в Екатеринбург задерживается на шесть часов, второй — почти на три. Также сдвинуты вылеты в Санью и Сочи.