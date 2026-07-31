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Директора Туапсинского лесничества арестовали по обвинению в получении взятки

СКР возбудил уголовное дело против директора Туапсинского лесничества.

Источник: Комсомольская правда

В Туапсе следственными органами СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора филиала ГКУ «Комитет по лесу» — «Туапсинское лесничество». Руководителя ведомства обвиняют в получении взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, осенью 2025 года в коррупционную схему включился начальникаТуапсинского участка ГБУ КК «Управление “Краснодарлес”. Он предложил местному жителю помощь в оформлении разрешения на разработку лесной делянки.

«При этом он сообщил, что в делянке имеется деловая и полуделовая древесина, ранее помеченная, как якобы, дровяная и получать разрешение на ее разработку не нужно», — рассказали в Следкоме Кубани.

За беспрепятственный разбор делянки без официальных процедур у мужчины потребовали 200 тысяч рублей, предназначенных для передачи директору Туапсинского лесничества. В процессе переговоров сумму взятки удалось снизить до 150 тысяч рублей. В период с октября по ноябрь 2025 года деньги были переданы через посредника руководителю лесничества.

Преступную схему вскрыли в ходе совместных оперативных мероприятий сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю и УЭБиПК ГУ МВД по региону.

По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время директор лесничества находится в СИЗО. В ведомстве добавили, что в рамках расследования следователи также дадут процессуальную оценку действиям посредника и взяткодателя.

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