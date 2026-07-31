Директора Туапсинского лесничества арестовали по обвинению в получении взятки

По версии следствия, осенью 2025 года в коррупционную схему включился начальникаТуапсинского участка ГБУ КК «Управление “Краснодарлес”. Он предложил местному жителю помощь в оформлении разрешения на разработку лесной делянки.
«При этом он сообщил, что в делянке имеется деловая и полуделовая древесина, ранее помеченная, как якобы, дровяная и получать разрешение на ее разработку не нужно», — рассказали в Следкоме Кубани.
За беспрепятственный разбор делянки без официальных процедур у мужчины потребовали 200 тысяч рублей, предназначенных для передачи директору Туапсинского лесничества. В процессе переговоров сумму взятки удалось снизить до 150 тысяч рублей. В период с октября по ноябрь 2025 года деньги были переданы через посредника руководителю лесничества.
Преступную схему вскрыли в ходе совместных оперативных мероприятий сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю и УЭБиПК ГУ МВД по региону.
По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время директор лесничества находится в СИЗО. В ведомстве добавили, что в рамках расследования следователи также дадут процессуальную оценку действиям посредника и взяткодателя.