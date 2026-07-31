Секатор вонзился в лицо подростку во время игры с братом в Башкирии

Подросток в башкирском Дюртюли получил серьезное ранение лица во время игры со своим братом. Они баловались с секатором, когда внезапно лезвие садового инструмента с силой вонзилось мальчику в щеку. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил глава республиканского Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.