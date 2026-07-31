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Секатор вонзился в лицо подростку во время игры с братом в Башкирии

Подросток в башкирском Дюртюли получил серьезное ранение лица во время игры со своим братом. Они баловались с секатором, когда внезапно лезвие садового инструмента с силой вонзилось мальчику в щеку. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил глава республиканского Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Подросток в башкирском Дюртюли получил серьезное ранение лица во время игры со своим братом. Они баловались с секатором, когда внезапно лезвие садового инструмента с силой вонзилось мальчику в щеку. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил глава республиканского Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Пострадавшего экстренно доставили в Дюртюлинскую районную больницу. Медики сделали компьютерную томографию и выяснили, что лезвие прошло сквозь мягкие ткани и задело верхнечелюстную пазуху. Острие остановилось менее чем в миллиметре от глазницы: любое неосторожное движение могло привести к необратимой потере зрения.

— Благодаря мастерству хирурга и слаженности всей дежурной бригады операция прошла успешно. Инородное тело удалено через минимально возможный доступ, поврежденные стенки пазухи восстановлены, костные структуры сохранены, наложены швы. Сейчас состояние мальчика стабильное. Он в сознании, угрозы жизни и зрению нет, — написал министр на своей странице в соцсети VK.

Другой случай произошел в Саратовской области, где юноша упал с 1,5-метрового мостика в прибрежные заросли, и один из жестких стеблей сухого камыша вонзился в область левой подмышечной впадины.