Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семерых жителей Заинска осудили за нападение на ветерана СВО и его жену

Заинский городской суд вынес обвинительный приговор семерым местным жителям, причастным к нападению на ветерана СВО и его супругу.

Инцидент произошел в августе прошлого года в городском парке. Следствием установлено, что группа лиц, включая несовершеннолетнего, спровоцировала конфликт, в ходе которого применила аэрозольный пистолет и кастет. Потерпевшие получили телесные повреждения, включая перелом носа и рассечения головы.

Суд признал фигурантов виновными в хулиганстве и назначил несовершеннолетнему фигуранту наказание в виде одного года и пяти месяцев воспитательной колонии. Стрелявшего из аэрозольного пистолета отправили на три года в колонию общего режима. Остальные участники нападения приговорены к лишению свободы на сроки от двух до двух с половиной лет, которые они будут отбывать в колонии общего режима.