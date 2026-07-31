Семерых жителей Заинска осудили за нападение на ветерана СВО и его жену

Суд признал фигурантов виновными в хулиганстве и назначил несовершеннолетнему фигуранту наказание в виде одного года и пяти месяцев воспитательной колонии. Стрелявшего из аэрозольного пистолета отправили на три года в колонию общего режима. Остальные участники нападения приговорены к лишению свободы на сроки от двух до двух с половиной лет, которые они будут отбывать в колонии общего режима.