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Ozon эвакуировал сотрудников со склада в Зеленодольске на фоне атаки БПЛА

Сегодня рано утром из-за опасности атаки БПЛА со склада Ozon в Зеленодольске были эвакуированы сотрудники. Об этом ТАСС сообщили компании.

Там отметили, что эвакуация прошла за считаные минуты, пострадавших нет.

По словам собеседника агентства, логистический комплекс и товары целы.

Склад уже возобновил работу после эвакуации, уточнили в компании.

Сегодня утром Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА, силы ПВО успешно отразили атаку на регион.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев сообщал, что украинский БПЛА безуспешно попытался атаковать логистический центр. Он уточнил, что разрушений объектов инфраструктуры и жилого сектора в результате падения сбитых БПЛА не зафиксировано.

Какой именно логистический центр подвергся атаке, глава района не уточнил.

При этом в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ на фоне атаки сообщали, что складской комплекс Wildberries в Зеленодольске работает в штатном режиме.

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