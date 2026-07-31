В Челябинске двух человек арестовали за организацию незаконных сим-боксов

«Оперативниками УФСБ России по Челябинской во взаимодействии с сотрудниками регионального МВД выявлена и пресечена противоправная деятельность преступной группы. В результате проведенных обысковых мероприятий из незаконного оборота изъяты 4 сим-бокса, мобильные устройства, порядка 150 сим-карт различных операторов сотовой связи, портативные компьютеры и средства видеосвязи. Лица задержаны, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.