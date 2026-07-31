В Челябинске двух человек арестовали за организацию незаконных сим-боксов

По данным пресс-службы, двое уроженцев Москвы обеспечили работу незаконных абонентских терминалов пропуска трафика в арендованных жилых помещениях в Челябинске, дистанционно их координируя. Каналы связи позволяли анонимно совершать звонки, рассылать спам и мошеннические сообщения, кроме того, осуществлялись массовые сообщения о террористических угрозах.
Установлено, что действия фигурантов охватывали весь цикл: от организации работы сим-боксов и пополнения балансов абонентских номеров до их нелегального распространения и оказания услуг по регистрации интернет-аккаунтов на указанные номера.
«Оперативниками УФСБ России по Челябинской во взаимодействии с сотрудниками регионального МВД выявлена и пресечена противоправная деятельность преступной группы. В результате проведенных обысковых мероприятий из незаконного оборота изъяты 4 сим-бокса, мобильные устройства, порядка 150 сим-карт различных операторов сотовой связи, портативные компьютеры и средства видеосвязи. Лица задержаны, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Как сообщает региональное СУСК, в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 274.3 УК России (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика), обвинение предъявлено обоим участникам — это 54-летняя мать и сын.