ФСБ пресекла деятельность 251 участника запрещенной «Артподготовки»*

Федеральная служба безопасности России с 2022 года пресекла противоправную деятельность 251 участника движения «Артподготовка»*. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Фигурантам дела предъявлены обвинения в совершении преступлений экстремистской и террористической направленности, а также в государственной измене. В ведомстве уточнили, что лица, добровольно прекратившие участие в деятельности структуры и не совершившие иных правонарушений, были освобождены от уголовной ответственности в соответствии с законодательством РФ.
В ведомстве напомнили, что организация была создана в 2013 году для подготовки вооруженного мятежа и захвата власти в России. После начала спецоперации руководство движения переместилось во Францию и наладило сотрудничество с украинскими структурами. Руководитель группировки Вячеслав Мальцев** объявлен в международный розыск, однако французские власти отказывают в его выдаче российской стороне.
* Организация признана экстремистской и террористической, ее деятельность запрещена в РФ.
** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.