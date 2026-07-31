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ФСБ пресекла деятельность 251 участника запрещенной «Артподготовки»*

ФСБ отчиталась о пресечении деятельности 251 участника организации «Артподготовка»* с 2022 года. Фигурантам предъявлены обвинения в госизмене и терроризме. В Нижегородской области задержан член структуры, шпионивший за объектами ВПК в интересах Украины.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Федеральная служба безопасности России с 2022 года пресекла противоправную деятельность 251 участника движения «Артподготовка»*. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Фигурантам дела предъявлены обвинения в совершении преступлений экстремистской и террористической направленности, а также в государственной измене. В ведомстве уточнили, что лица, добровольно прекратившие участие в деятельности структуры и не совершившие иных правонарушений, были освобождены от уголовной ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Кроме того, ФСБ отчиталась о задержании очередного участника «Артподготовки»* в Нижегородской области. По данным следствия, мужчина осуществлял сбор сведений о работе предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК) в интересах украинских спецслужб.

В ведомстве напомнили, что организация была создана в 2013 году для подготовки вооруженного мятежа и захвата власти в России. После начала спецоперации руководство движения переместилось во Францию и наладило сотрудничество с украинскими структурами. Руководитель группировки Вячеслав Мальцев** объявлен в международный розыск, однако французские власти отказывают в его выдаче российской стороне.

* Организация признана экстремистской и террористической, ее деятельность запрещена в РФ.

** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.

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