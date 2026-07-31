ФСБ пресекла деятельность 251 участника запрещенной «Артподготовки»*

В ведомстве напомнили, что организация была создана в 2013 году для подготовки вооруженного мятежа и захвата власти в России. После начала спецоперации руководство движения переместилось во Францию и наладило сотрудничество с украинскими структурами. Руководитель группировки Вячеслав Мальцев** объявлен в международный розыск, однако французские власти отказывают в его выдаче российской стороне.