Владельцам зоолунапарка «Саванна» в Уфе грозит уголовная ответственность

Как сообщал «Ъ-Уфа», передвижной зоолунапарк «Саванна» приехал в Уфу в 2014 году. Тогда ему разрешили занять участок площадью 8,7 тыс. кв. м на улице Менделеева на безвозмездной основе на пять лет. Когда этот срок прошел, руководство зоопарка отказалось покидать территорию, запросив участок площадью 1,3 га. В ноябре 2021 года арбитражный суд Башкирии отказал компании в иске к управлению земельных и имущественных отношений администрации Уфы о выделении этого участка. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу зоопарка.