Нижегородские правоохранители задержали организаторов нелегальной миграции

В ходе проверки правоохранители выявили 35 иностранных граждан, в отношении которых составлены административные протоколы по разным статьям КоАП РФ. Из них 27 человек уже выдворены за пределы России, ещё 5 помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Нижегородской области.