Нижегородские правоохранители задержали организаторов нелегальной миграции

Правоохранительные органы Нижегородской области пресекли деятельность группы, организовавшей незаконную миграцию и фиктивное трудоустройство иностранцев. В рамках спецоперации задержаны двое иностранных граждан (48 и 37 лет) и их 42‑летняя пособница. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
По данным полиции, злоумышленники использовали подконтрольную им организацию, чтобы оформлять иностранных граждан как высококвалифицированных специалистов. В документы, направляемые в миграционные органы, вносились заведомо ложные сведения — в частности, указывался ежемесячный доход в 250 000 рублей.
На основании этих подложных данных иностранцы получали многократные визы и разрешения на работу в России. При этом реальные трудовые отношения с мигрантами не предполагались: преступники присваивали себе свыше 50% заявленной зарплаты, фактически эксплуатируя людей в обход законодательства.
Операцию провели сотрудники УЭБиПК и УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с УФСБ региона при силовой поддержке СОБР Приволжского таможенного управления.
По факту противоправной деятельности возбуждено уголовное дело. Руководителю и учредителю юрлица, а также ещё одному иностранному гражданину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Их сообщница находится под подпиской о невыезде.
В ходе проверки правоохранители выявили 35 иностранных граждан, в отношении которых составлены административные протоколы по разным статьям КоАП РФ. Из них 27 человек уже выдворены за пределы России, ещё 5 помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Нижегородской области.
Ранее 1032 нелегальных иностранца выдворили за полгода из Нижегородской области.