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Жительница Белгородской области погибла при ракетном ударе ВСУ

В результате ракетного удара ВСУ по Борисовскому округу Белгородской области погибла мирная жительница. Ее супруг находится в крайне тяжелом состоянии, еще одна женщина ранена. В поселке Борисовка и селе Красный Куток повреждены частные дома, ликвидирован пожар.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В результате ракетного обстрела Борисовского округа Белгородской области со стороны ВСУ погибла женщина, еще два человека получили ранения. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По информации оперштаба, поселок Борисовка подвергся удару ракетными боеприпасами. При попадании снарядов в частный жилой дом местная жительница скончалась на месте от полученных травм.

Ее супруг доставлен в Борисовскую ЦРБ в крайне тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями. Еще одной пострадавшей жительнице с непроникающим ранением голени оказали помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

В поселке Борисовка повреждения получили два частных дома, один из которых полностью сгорел — прибывшие пожарные расчеты ликвидировали возгорание.

Кроме того, под обстрел попало село Красный Куток Борисовского округа. Там в пяти частных домовладениях повреждены кровли, фасады, остекление и ограждения.

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