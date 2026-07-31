Жительница Белгородской области погибла при ракетном ударе ВСУ

В результате ракетного обстрела Борисовского округа Белгородской области со стороны ВСУ погибла женщина, еще два человека получили ранения. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
По информации оперштаба, поселок Борисовка подвергся удару ракетными боеприпасами. При попадании снарядов в частный жилой дом местная жительница скончалась на месте от полученных травм.
Ее супруг доставлен в Борисовскую ЦРБ в крайне тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями. Еще одной пострадавшей жительнице с непроникающим ранением голени оказали помощь на месте, от госпитализации она отказалась.
В поселке Борисовка повреждения получили два частных дома, один из которых полностью сгорел — прибывшие пожарные расчеты ликвидировали возгорание.
Кроме того, под обстрел попало село Красный Куток Борисовского округа. Там в пяти частных домовладениях повреждены кровли, фасады, остекление и ограждения.