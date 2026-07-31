В Башкирии участникам СВО выдали непригодную для строительства землю

Как сообщили в Следственном комитете по Республике Башкортостан, ведомство обратило внимание на жалобу, опубликованную в социальных сетях. Жители Стерлитамака, включая участников СВО и многодетные семьи, выразили недовольство тем, что уполномоченные органы игнорируют их обращения и судебные решения по поводу предоставления непригодных для строительства земельных участков.