В Башкирии участникам СВО выдали непригодную для строительства землю

Как сообщили в Следственном комитете по Республике Башкортостан, ведомство обратило внимание на жалобу, опубликованную в социальных сетях. Жители Стерлитамака, включая участников СВО и многодетные семьи, выразили недовольство тем, что уполномоченные органы игнорируют их обращения и судебные решения по поводу предоставления непригодных для строительства земельных участков.
По данному факту СУ СК по РБ возбудил уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования и мерах по восстановлению прав граждан.