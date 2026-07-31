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В Башкирии участникам СВО выдали непригодную для строительства землю

В Стерлитамаке участники специальной военной операции и их семьи, а также многодетные семьи получили земельные участки, которые не подходят для строительства жилья.

Как сообщили в Следственном комитете по Республике Башкортостан, ведомство обратило внимание на жалобу, опубликованную в социальных сетях. Жители Стерлитамака, включая участников СВО и многодетные семьи, выразили недовольство тем, что уполномоченные органы игнорируют их обращения и судебные решения по поводу предоставления непригодных для строительства земельных участков.

По данному факту СУ СК по РБ возбудил уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования и мерах по восстановлению прав граждан.