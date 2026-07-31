Новороссийская таможня пресекла перевод за границу более 121 млн рублей

Установлено, что компания, зарегистрированная в московском регионе и декларировавшая в качестве основного вида деятельности оптовую торговлю фруктами и овощами, заключила внешнеторговые контракты с контрагентами из Турции и Египта.
В рамках указанных соглашений на счета иностранных нерезидентов перечислялись крупные суммы. Общий объем переведенных средств составил 121,7 млн рублей. При этом фактические поставки товаров на территорию России не осуществлялись.
Специалистам удалось установить, что вся деятельность велась от имени жителя московского региона, согласившегося за денежное вознаграждение выступить в роли номинального руководителя организации. По данным фактам возбудили уголовные дела.