Жительница Воронежа получила 1,5 года принудительных работ за мошенничество с материнским капиталом

Острогожский районный суд Воронежской области вынес приговор в отношении 46-летней горожанки Халеф, признав ее виновной в хищении средств материнского капитала в крупном размере. Женщина обратилась в Социальный фонд с заявлением о распоряжении деньгами сертификата на приобретение жилья. При этом она умышленно скрыла факт лишения родительских прав в отношении дочери — именно рождение этого ребенка дало ей право на господдержку.