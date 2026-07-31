Работа с мотоблоком закончилась трагедией: мужчина погиб в Малоритском районе

Там отметили, что несчастный случай произошел на приусадебном участке рядом с домом погибшего.
По данным ведомства, 64-летний сельчанин выполнял сельскохозяйственные работы с использованием мотоблока, оснащенного фрезой.
«Сельчанин подставил ногу под рабочий режущий инструмент, пренебрегая техникой безопасности», — говорится в сообщении ГКСЭ.
От полученных травм он скончался на месте, позже тело обнаружила его супруга.
При судебно-медицинской экспертизе специалисты выявили у погибшего 17 телесных повреждений. Эксперты пришли к выводу, что причиной смерти стала тупая сочетанная травма таза и левой нижней конечности, полученная в результате воздействия фрезы мотоблока.