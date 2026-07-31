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Работа с мотоблоком закончилась трагедией: мужчина погиб в Малоритском районе

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Мужчина получил смертельные травмы во время работы с мотоблоком в Малоритском районе, сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

Источник: Sputnik.by

Там отметили, что несчастный случай произошел на приусадебном участке рядом с домом погибшего.

По данным ведомства, 64-летний сельчанин выполнял сельскохозяйственные работы с использованием мотоблока, оснащенного фрезой.

«Сельчанин подставил ногу под рабочий режущий инструмент, пренебрегая техникой безопасности», — говорится в сообщении ГКСЭ.

От полученных травм он скончался на месте, позже тело обнаружила его супруга.

При судебно-медицинской экспертизе специалисты выявили у погибшего 17 телесных повреждений. Эксперты пришли к выводу, что причиной смерти стала тупая сочетанная травма таза и левой нижней конечности, полученная в результате воздействия фрезы мотоблока.