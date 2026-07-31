Работа с мотоблоком закончилась трагедией: мужчина погиб в Малоритском районе

При судебно-медицинской экспертизе специалисты выявили у погибшего 17 телесных повреждений. Эксперты пришли к выводу, что причиной смерти стала тупая сочетанная травма таза и левой нижней конечности, полученная в результате воздействия фрезы мотоблока.