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Трамвай № 20 сошел с рельсов на ул. Антонова-Овсеенко в Самаре 31 июля

В Самаре движение трамваев оказалось временно парализовано из-за схода вагона с рельсов.

Источник: Комсомольская правда

Утром в пятницу, 31 июля 2026 года, в Самаре встали трамваи на улице Антонова-Овсеенко. Движение остановилось в направлении Дома печати. Причиной стал сход с рельсов одного из составов.

«Произошел сход тележки трамвая № 20. В результате было задержано движение составов на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии в оба направления», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, наблюдался простой шести составов. Из-за чего трамвай сошел с рельсов, пока неизвестно. Причину устанавливают. Сейчас движение восстановлено.