Юристы оценили риски для Дурова за рубежом после обвинения в России

Юрист российского генконсульства в Объединенных Арабских Эмиратах Денис Зеленских, в свою очередь, указал, что ограничения на Дурова наложены российской стороной, что «для Эмиратов особого значения не имеет», поскольку речь идет об отдельной юрисдикции. «Павел является обладателем местного паспорта. Даже в случае, если будут какие-то действия, связанные с Интерполом, в любом случае Эмираты вряд ли его выдадут какой-то третьей стране. Он будет здесь свободен и распоряжаться своим имуществом спокойно», — сказал он.