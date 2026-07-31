Юристы оценили риски для Дурова за рубежом после обвинения в России

О том, как на обвинения с российской стороны отреагируют власти Франции и Объединенных Арабских Эмиратов, рассказали юристы в эфире Радио РБК.
По мнению адвоката Парижской коллегии адвокатов Дмитрия Литвинского, решение российских властей не создаст проблем для Дурова на территории Франции. Французский суд разрешил Дурову свободно перемещаться и покидать территорию страны летом 2025 года, напомнил он.
«С учетом сегодняшнего политического контекста, санкционного давления, которое существует со стороны Евросоюза на Россию, я думаю, что отметка в списке Росфинмониторинга вряд ли как-то повлияет на Павла Дурова, если он будет пересекать французскую границу, границу любой страны Евросоюза», — сказал он.
Вместе с тем, продолжил Литвинский, у французских властей к основателю Telegram будут свои «особые вопросы». «Скорее всего, он в файлике, конечно, на пересечении границы отмечен, имеется в виду, со стороны французской прокуратуры. Тот сотрудник таможни, который будет контролировать пересечение границы, он обратит на это внимание», — добавил он.
Юрист российского генконсульства в Объединенных Арабских Эмиратах Денис Зеленских, в свою очередь, указал, что ограничения на Дурова наложены российской стороной, что «для Эмиратов особого значения не имеет», поскольку речь идет об отдельной юрисдикции. «Павел является обладателем местного паспорта. Даже в случае, если будут какие-то действия, связанные с Интерполом, в любом случае Эмираты вряд ли его выдадут какой-то третьей стране. Он будет здесь свободен и распоряжаться своим имуществом спокойно», — сказал он.
Особенности российской юрисдикции в эфире Радио РБК разъяснил адвокат Вадим Багатурия: «Когда выносится постановление о привлечении в качестве обвиняемого, копия его направляется лицу, в отношении которого оно вынесено. В данном случае следователи могут направить уведомление — на практике так и происходит — по последнему адресу регистрации Павла в России».
Следующим же шагом будет назначение фигуранту защитника, если от его лица в следственное управление ФСБ не явится адвокат, объяснил Багатурия. «Естественно, он будет возражать, естественно, он будет предъявлять какую-то позицию, потому что он здесь не может действовать вопреки воле своего доверителя», — добавил он.