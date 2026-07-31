Предприниматели приходят в себя после атаки на волгоградский скла

— Два дня назад у меня была отгрузка на волгоградский склад. Успели ли мой товар вывезти оттуда, я пока не знаю, — говорит основатель бренда «Мастерская чудес» Оксана Муравьева. — Сегодня утром я уже смотрю другие площадки и думаю, как мне поступить в сложившейся ситуации. Одно понятно точно: тезис про то, что все яйца нельзя складывать в одну корзину, сегодня приобретает небывалую популярность. Непонятно, как начинать новый сезон. К примеру, у моей подруги, которая занимается пошивом одежды, уже набран персонал. Зарплату людям, арендные платежи, налоги ведь никто не отменял. Поэтому будем собираться с силами и искать выход из ситуации.