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Предприниматели приходят в себя после атаки на волгоградский скла

Волгоградские предприниматели после ночной атаки на склады Wildberries в Дзержинском районе подводят.

Волгоградские предприниматели после ночной атаки на склады Wildberries в Дзержинском районе подводят печальные итоги, подсчитывая количество сгоревшего товара.

— Сегодня на складе, куда я на постоянной основе отвозила вещи, сгорела большая часть нашего товара, — рассказывает основатель бренда Mamalino Евгения Ивашикина. — Конечно, морально очень тяжело. Но нужно двигаться вперед — сдаваться мне нельзя. У меня пятеро детей, собственное производство и огромное количество ответственности.

На фоне массовых атак на крупные логистические центры Wildberries волгоградцы думают не только о нынешнем положении дел, но и о будущих сезонах.

— Два дня назад у меня была отгрузка на волгоградский склад. Успели ли мой товар вывезти оттуда, я пока не знаю, — говорит основатель бренда «Мастерская чудес» Оксана Муравьева. — Сегодня утром я уже смотрю другие площадки и думаю, как мне поступить в сложившейся ситуации. Одно понятно точно: тезис про то, что все яйца нельзя складывать в одну корзину, сегодня приобретает небывалую популярность. Непонятно, как начинать новый сезон. К примеру, у моей подруги, которая занимается пошивом одежды, уже набран персонал. Зарплату людям, арендные платежи, налоги ведь никто не отменял. Поэтому будем собираться с силами и искать выход из ситуации.

Волгоградский склад Wildberries подвергся атаке дронов ВСУ сегодняшней ночью. Под удар попали также промышленное предприятие топливно-энергетического комплекса не юге города, многоквартирный дом в Тракторозаводском районе и частный — в Красноармейском. Во время ночного налета смертоносных летательных аппаратов пострадали пять человек: их состояние корреспонденты ИА «Высота 102» уточняют в комитете здравоохранения.

Подробности тяжелой для волгоградцев ночи собрали в отдельном материале.

Фото сгенерировано с помощью ИИ.

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