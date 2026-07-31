СМИ: в испанский город Сеута прорвались более 40 тысяч мигрантов

Массовый приток нелегалов привел к острому гуманитарному кризису: сотни прибывших ночуют на улицах, в парках и на пляжах. Для поддержания порядка в город введена военная техника, улицы патрулируются подразделениями армии и Гражданской гвардии. Из-за нехватки продовольствия, жилья и враждебного отношения части местных жителей некоторые мигранты начали самостоятельно возвращаться в Марокко вплавь или через сухопутную границу.