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СМИ: в испанский город Сеута прорвались более 40 тысяч мигрантов

В испанском городе Сеута вспыхнул беспрецедентный миграционный кризис: в город с 83-тысячным населением проникли свыше 40 тысяч нелегалов, 19 человек погибли при попытке переплыть границу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В испанский город Сеута в Северной Африке за последние 24 часа нелегально проникли около 49 тысяч мигрантов из Марокко, сообщает Cadena SER со ссылкой департамент национальной безопасности Испании. По данным издания El País, в результате попыток переплыть морскую границу погибли как минимум 19 человек.

Массовый приток нелегалов привел к острому гуманитарному кризису: сотни прибывших ночуют на улицах, в парках и на пляжах. Для поддержания порядка в город введена военная техника, улицы патрулируются подразделениями армии и Гражданской гвардии. Из-за нехватки продовольствия, жилья и враждебного отношения части местных жителей некоторые мигранты начали самостоятельно возвращаться в Марокко вплавь или через сухопутную границу.

Премьер-министр Испании Педро Санчес и глава МВД Фернандо Гранде-Марласка срочно вылетели в Сеуту для проведения экстренного совещания с руководством автономии и силовиками. Ситуацию взяли под контроль и в Королевском дворе — король Филипп VI провел переговоры с главой правительства.

Кризис вызвал резонанс в Европе и спровоцировал международную напряженность:

  • Франция объявила о немедленном усилении контроля на границе с Испанией и задействовала силы быстрого реагирования (Fuerza Fronteriza).
  • Италия пригрозила приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией, из-за чего МИД Испании вызвал итальянского посла для разъяснений.
  • В соседнем испанском городе Мелилья за ночь границы прорвали от 300 до 400 нелегалов, после чего пункт пропуска был временно закрыт.

Испанская оппозиция в лице Народной партии (PP) потребовала от Педро Санчеса объявить в Сеуте режим угрозы национальной безопасности, внести изменения в закон об иностранцах и срочно созвать чрезвычайное заседание парламента.

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