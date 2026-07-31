Минобороны Польши заявило о нарушении воздушного пространства ракетой РФ

Ранее Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что неопознанный объект пересек восточную границу республики в ночь на 30 июля, а затем пропал с экранов радаров. По данным военных, объект рухнул в необитаемой местности неподалеку от населенного пункта Тарнава-Колония, расположенного в Люблинском воеводстве неподалеку от границ с Украиной и Белоруссией. На место падения направили следственные группы.