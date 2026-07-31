Минобороны Польши заявило о нарушении воздушного пространства ракетой РФ

«Мы можем с полной ответственностью подтвердить, что это была российская ракета Х-101», — приводит его слова телеканал.
Томчик также охарактеризовал боеприпас: «Крылатая ракета, способная нести даже ядерные боеголовки, которая взорвалась при ударе о землю. Потенциально очень опасная ракета».
Ранее Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что неопознанный объект пересек восточную границу республики в ночь на 30 июля, а затем пропал с экранов радаров. По данным военных, объект рухнул в необитаемой местности неподалеку от населенного пункта Тарнава-Колония, расположенного в Люблинском воеводстве неподалеку от границ с Украиной и Белоруссией. На место падения направили следственные группы.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о, предположительно, российском происхождении ракеты. Однако глава польского правительства признал, что экспертиза еще не завершена.