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Минобороны Польши заявило о нарушении воздушного пространства ракетой РФ

Воздушное пространство Польши утром 30 июля пересекла российская крылатая ракета Х-101, заявил заместитель главы Министерства обороны страны Цезари Томчик в эфире телеканала TVN24.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Мы можем с полной ответственностью подтвердить, что это была российская ракета Х-101», — приводит его слова телеканал.

Томчик также охарактеризовал боеприпас: «Крылатая ракета, способная нести даже ядерные боеголовки, которая взорвалась при ударе о землю. Потенциально очень опасная ракета».

Ранее Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что неопознанный объект пересек восточную границу республики в ночь на 30 июля, а затем пропал с экранов радаров. По данным военных, объект рухнул в необитаемой местности неподалеку от населенного пункта Тарнава-Колония, расположенного в Люблинском воеводстве неподалеку от границ с Украиной и Белоруссией. На место падения направили следственные группы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о, предположительно, российском происхождении ракеты. Однако глава польского правительства признал, что экспертиза еще не завершена.

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