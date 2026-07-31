Утром 31 июля в Ростовской области отразили атаку БПЛА ВСУ

С 9:00 в Ростовской области силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, около десятка беспилотников уничтожены в небе над донской столицей, а также в Батайске, Таганроге, Азовском и Мясниковском районах.
Губернатор проинформировал, что в Азовском районе повреждён частный дом.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется», — добавил Юрий Слюсарь.
Напомним, в ночь на 31 июля донской регион подвергся атаке вражеских БПЛА. К сожелаению, в результате налёта ранена женщина. В Ростове горела лесопосадка, в Батайске повреждения получили магазин и несколько домов.
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