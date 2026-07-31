Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-супруги обманули нижегородцев на 30 млн рублей при строительстве домов

В целях обеспечения возмещения ущерба на имущество экс‑супругов — земельный участок, жилой дом, автомобиль и ноутбук — наложен арест.

В Нижнем Новгороде на скамье подсудимых окажутся бывшие супруги, которых обвиняют в крупном мошенничестве при возведении жилых домов. По информации пресс‑службы ГУ МВД России по Нижегородской области, в результате противоправных действий злоумышленники незаконно получили свыше 30 миллионов рублей.

Фигурантами уголовного дела стали жительница Нижнего Новгорода и житель Городецкого округа. Следствие установило, что с декабря 2023 года по октябрь 2024 года пара заключала с гражданами договоры подряда на строительство домов «под ключ» в деревне Килелей под Богородском. Однако работы были фактически прекращены уже в декабре 2024 года — строительство остановилось на этапе обустройства фундамента и монтажа каркаса зданий.

От действий мошенников пострадали семь человек: все они обратились в правоохранительные органы. Совокупный ущерб, причинённый потерпевшим, достиг 32 755 036 рублей.

Подозреваемых задержали, а до начала судебного разбирательства им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В целях обеспечения возмещения ущерба на имущество экс‑супругов — земельный участок, жилой дом, автомобиль и ноутбук — наложен арест. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Нижнем Новгороде ликвидировали девять нелегальных криптоферм.