Экс-супруги обманули нижегородцев на 30 млн рублей при строительстве домов

Фигурантами уголовного дела стали жительница Нижнего Новгорода и житель Городецкого округа. Следствие установило, что с декабря 2023 года по октябрь 2024 года пара заключала с гражданами договоры подряда на строительство домов «под ключ» в деревне Килелей под Богородском. Однако работы были фактически прекращены уже в декабре 2024 года — строительство остановилось на этапе обустройства фундамента и монтажа каркаса зданий.