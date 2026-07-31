Во Франции задержали более 300 человек по делу о лесных пожарах

Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Огнем охвачены леса Франции. Как заявлял лидер Пятой Республики Эммануэль Макрон, страна столкнулась с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.