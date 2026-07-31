EFE: сотни незаконно проникших в Сеуту начали возвращаться в Марокко

МАДРИД, 31 июля. /ТАСС/. Сотни мигрантов, которые за последние часы незаконно проникли на территорию испанского автономного города Сеута, начали возвращаться в Марокко через тот же пункт, через который они ранее пересекли границу. Об этом сообщает агентство EFE.