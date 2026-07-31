EFE: сотни незаконно проникших в Сеуту начали возвращаться в Марокко

МАДРИД, 31 июля. /ТАСС/. Сотни мигрантов, которые за последние часы незаконно проникли на территорию испанского автономного города Сеута, начали возвращаться в Марокко через тот же пункт, через который они ранее пересекли границу. Об этом сообщает агентство EFE.
Оно напоминает, что рано утром 31 июля сотни людей вступили в столкновения с силами безопасности во время попытки прорваться из Марокко в Мелилью и Сеуту.
Как сообщила газета El Confidencial со ссылкой на оценки испанской гражданской гвардии, до 40 тыс. человек могли незаконно проникнуть в испанский автономный город Сеута из Марокко 30 июля. Согласно последним данным, не менее 19 человек погибли, пытаясь добраться до Сеуты.
На фоне кризиса власти Испании решили задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. 31 июля город должен посетить председатель правительства Испании Педро Санчес вместе с министром внутренних дел Фернандо Гранде-Марлаской.