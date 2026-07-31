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СКР расследует удар ВСУ по Волгограду

Следственный комитет России начал расследование преступления украинских вооруженных формирований, которые нанесли удар.

Следственный комитет России начал расследование преступления украинских вооруженных формирований, которые нанесли удар беспилотниками по гражданским объектам в Волгограде.

— В Волгоградской области вследствие ударов беспилотников ВФУ по гражданским объектам пострадали пять мирных жителей, — сообщили в следственном органе. — Следователи СК России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям.

Напомним, что в результате удара по Волгограду произошли возгорания в двух районах на складах и промышленном предприятии. В 8 МКД повреждено остекление.

Фото: СКР.

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