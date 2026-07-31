СКР расследует удар ВСУ по Волгограду

Следственный комитет России начал расследование преступления украинских вооруженных формирований, которые нанесли удар беспилотниками по гражданским объектам в Волгограде.
— В Волгоградской области вследствие ударов беспилотников ВФУ по гражданским объектам пострадали пять мирных жителей, — сообщили в следственном органе. — Следователи СК России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям.
Напомним, что в результате удара по Волгограду произошли возгорания в двух районах на складах и промышленном предприятии. В 8 МКД повреждено остекление.
Фото: СКР.
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