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В Воронеже осквернили мурал в честь защитников Отечества

Уголовное дело возбуждено по требованию прокурора области.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 27 на 28 июля 2026 года неизвестный осквернил мурал с изображением военнослужащих, расположенный на фасаде дома № 9 по площади Ленина в Воронеже. Злоумышленник нанес на рисунок краской надписи, включающие аббревиатуры организаций, чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Об этом рассказали в Прокуратуре региона 31 июля.

По требованию прокурора области Сергея Филипенко следственные органы незамедлительно возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично). Ход расследования взят надзорным ведомством на особый контроль.

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