В Воронеже осквернили мурал в честь защитников Отечества

В ночь с 27 на 28 июля 2026 года неизвестный осквернил мурал с изображением военнослужащих, расположенный на фасаде дома № 9 по площади Ленина в Воронеже. Злоумышленник нанес на рисунок краской надписи, включающие аббревиатуры организаций, чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Об этом рассказали в Прокуратуре региона 31 июля.