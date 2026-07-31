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Глава Ростова-на-Дону сообщил о работе сил ПВО утром 31 июля

В регионе был объявлен режим ракетной опасности.

Утром 31 июля в Ростове-на-Дону работали системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Около 9:00 жители услышали громкий грохот в небе. Власти призвали горожан соблюдать меры безопасности: покинуть открытые участки улиц, зайти в здания и не подходить к окнам.

В регионе был объявлен режим ракетной опасности.

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