Глава Ростова-на-Дону сообщил о работе сил ПВО утром 31 июля

Утром 31 июля в Ростове-на-Дону работали системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
Около 9:00 жители услышали громкий грохот в небе. Власти призвали горожан соблюдать меры безопасности: покинуть открытые участки улиц, зайти в здания и не подходить к окнам.
В регионе был объявлен режим ракетной опасности.
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