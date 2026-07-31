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Донская прокуратура контролирует ситуацию с пострадавшими от атаки БПЛА ВСУ

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура Ростовской области контролирует соблюдение прав жителей города Гуково, пострадавших в результате ночной атаки беспилотников, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, повреждения получил многоквартирный дом. Жильцы эвакуированы, они находятся в пункте временного размещения.

Городской прокурор Михаил Погорелов осуществляет личный контроль за ходом работ. Ведомство координирует действия всех служб для оперативного оказания гражданам медицинской и другой необходимой помощи.

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