Донская прокуратура контролирует ситуацию с пострадавшими от атаки БПЛА ВСУ

Прокуратура Ростовской области контролирует соблюдение прав жителей города Гуково, пострадавших в результате ночной атаки беспилотников, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Напомним, повреждения получил многоквартирный дом. Жильцы эвакуированы, они находятся в пункте временного размещения.
Городской прокурор Михаил Погорелов осуществляет личный контроль за ходом работ. Ведомство координирует действия всех служб для оперативного оказания гражданам медицинской и другой необходимой помощи.
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