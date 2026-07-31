Пьяный мужчина избил 13-летнего школьника в Башкирии и заплатит компенсацию

В Буздякском районе суд обязал мужчину выплатить компенсацию морального вреда 13-летнему мальчику, которого он избил во дворе дома.
Как установила прокуратура района, инцидент произошел в январе 2026 года. Школьник возвращался домой после занятий, когда на него напал незнакомый нетрезвый мужчина. Он нанес ребенку несколько ударов кулаком в область грудной клетки, спины и лица.
По данному факту мужчину признали виновным в совершении преступления по статье о побоях. Мировой судья по Буздякскому району назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы.
После этого прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего.
Суд поддержал требования надзорного ведомства и обязал мужчину выплатить ребенку 50 тысяч рублей. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.