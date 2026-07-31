Во Владивостоке произошел пожар на складе DNS. Видео

Сигнал о возгорании складского помещения поступил на пульт пожарно-спасательной службы утром. Первые расчеты спасателей прибыли на место через шесть минут после вызова. На начальном этапе площадь возгорания оценивалась в 1000 квадратных метров, из здания валил густой черный дым.
Позже огонь быстро распространился из-за сильной ветровой нагрузки и горения бытовой техники, находящейся внутри склада. Пожарные также столкнулись со сложностями из-за отсутствия нормативного давления в пожарных гидрантах. В результате площадь пожара увеличилась до 5000 квадратных метров.
Для тушения была оперативно наращена группировка сил — на месте работают более 40 специалистов и 10 единиц техники МЧС России. К настоящему моменту пожар удалось локализовать, ведется проливка конструкций.