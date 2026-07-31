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В Верхней Пышме отправили в СИЗО парня, напавшего с ножом на подростка

В Верхней Пышме арестовали нападавшего на подростка.

Источник: Комсомольская правда

В Верхней Пышме избрали меру пресечения Алексею Южакову, который с ножом напал на 17-летнего подростка. Инцидент произошел вечером 29 июля во дворе дома на улице Машиностроителей. О произошедшем рассказала мама пострадавшего.

Сын сообщил ей, что стоял и разговаривал со своим другом, когда возле них оказалась толпа из шести человек. Они повалили подростка на землю, и в этот момент Алексей ударил его ножом в грудь.

— Органами предварительного расследования он обвиняется по пунктам «д», «з» части 2 статьи 111 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Верхнепышминский городской суд, рассмотрев ходатайство следователя об избрании меры пресечения, отправил Южакова под стражу до 28 сентября 2026 года.