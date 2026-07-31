Водитель Geely сбил насмерть двух пешеходов в Ленобласти

Правоохранители проводят проверку по факту смертельного ДТП в Выборгском районе Ленинградской области. Как рассказали в МВД России, вечером 30 июля на 4-м километре трассы «Подъезд к поселку Смирново» 46-летний водитель автомобиля Geely Coolray наехал на мужчину и женщину при совершении обгона. Пешеходы находились на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения.