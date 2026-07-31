В Ростовской области из-за атаки БПЛА ВСУ пострадал ребёнок

В Азовском районе в хуторе Рогожкино пострадал ребёнок в результате падения обломков БПЛА на частный дом. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По его информации, ребёнка доставили в больницу, медики оказывают ему необходимую помощь.
Тем временем в Батайске специалисты экстренных служб выезжают на места обнаружения обломков вражеских дронов. По оперативным данным, пострадавших нет.
«Серьёзных повреждений на земле нет. Сотрудники администрации Батайска проведут подомовой обход с целью оценки ущерба», — заявил Слюсарь.
Он добавил, что в регионе действует режим ракетной опасности. Дончанам рекомендовано покинуть улицы, укрыться в помещениях и не подходить к окнам.
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