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В Ростовской области из-за атаки БПЛА ВСУ пострадал ребёнок

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Азовском районе в хуторе Рогожкино пострадал ребёнок в результате падения обломков БПЛА на частный дом. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его информации, ребёнка доставили в больницу, медики оказывают ему необходимую помощь.

Тем временем в Батайске специалисты экстренных служб выезжают на места обнаружения обломков вражеских дронов. По оперативным данным, пострадавших нет.

«Серьёзных повреждений на земле нет. Сотрудники администрации Батайска проведут подомовой обход с целью оценки ущерба», — заявил Слюсарь.

Он добавил, что в регионе действует режим ракетной опасности. Дончанам рекомендовано покинуть улицы, укрыться в помещениях и не подходить к окнам.

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