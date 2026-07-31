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Пьяный ялтинец ограбил мужчину: его могут посадить на четыре года

Ограбивший мужчину на остановке ялтинец может получить четыре года колонии.

Источник: Комсомольская правда

В Ялте 34-летнего ранее судимого местного жителя обвиняют в грабеже на остановке. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

В полицию обратился 39-летний ялтинец. Горожанин рассказал, что на одной из остановок между ним и неизвестным произошла словесная перепалка. Оппонент начал бить ялтинца. Угрожая дальнейшим насилием, нападавший отобрал у пострадавшего куртку и скрылся. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Выяснилось, что мужчина был пьян. С ним был знакомый.

«Увидев потерпевшего на остановке, он решил завладеть его курткой, чтобы передать вещь своему приятелю, который, по словам фигуранта, замерз», — рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что обвиняемый догнал ялтинца, ударил его несколько раз и отобрал куртку. Крымчанина заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.

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