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В Волгограде начали поквартирный обход поврежденных при налете БПЛА домов

В Тракторозаводском районе Волгограда представители муниципальной власти начали поквартирное обследование поврежденных домов, сообщает пресс-служба администрации города.

В Тракторозаводском районе Волгограда представители муниципальной власти начали поквартирное обследование поврежденных домов, сообщает пресс-служба администрации города.

В восьми жилых зданиях при атаке беспилотников выбило стекла. Сейчас идет замер оконных проемов для последующего ремонта.

Сотрудники управляющей организации временно затягивают разбитые окна пленкой в тех квартирах, жильцы которых оказались дома.

Также решается вопрос об оказании материальной помощи, связанной с повреждением имущества.

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