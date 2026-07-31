В Уфе подростки избили 13-летнего мальчика за комментарий

Инцидент произошел в Демском районе Уфы. В отдел полиции № 10 поступило сообщение из больницы, куда с телесными повреждениями обратился 13-летний школьник. После оказания медицинской помощи он был отпущен. Для установления обстоятельств получения травм подростком была направлена следственно-оперативная группа.
«Предварительно установлено, что мальчик в одной из социальных сетей оставил оскорбительный комментарий под видеороликом, который выложил 16-летний житель Уфы. Автору видео это не понравилось. Между подростками в переписке произошел конфликт. В ходе ссоры они договорились выяснить отношения при личной встрече во дворе дома по улице Правды, куда автор видеоролика пришел со своими знакомыми», — сообщает пресс-служба.
Отмечается, что скорую помощь вызвали очевидцы драки. «Двое несовершеннолетних доставлены в отдел полиции. Ранее на учете они не состояли. Полиция устанавливает других участников конфликта», — говорится в сообщении уфимских правоохранителей.
Полиция составила административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних в отношении матери 16-летнего подростка. В соответствии с законодательством будут приняты меры в отношении других несовершеннолетних участников происшествия и их законных представителей, добавили в полиции.
Местные издания публикуют фото момента драки. На кадрах трое подростков одеты в балаклавы.