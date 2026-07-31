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В Уфе подростки избили 13-летнего мальчика за комментарий

УФА, 31 июл — РИА Новости. Несколько подростков избили 13-летнего мальчика в Уфе из-за его оскорбительного комментария под видеороликом в социальной сети, выложенного один из зачинщиков конфликта, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Источник: РИА Новости

Инцидент произошел в Демском районе Уфы. В отдел полиции № 10 поступило сообщение из больницы, куда с телесными повреждениями обратился 13-летний школьник. После оказания медицинской помощи он был отпущен. Для установления обстоятельств получения травм подростком была направлена следственно-оперативная группа.

«Предварительно установлено, что мальчик в одной из социальных сетей оставил оскорбительный комментарий под видеороликом, который выложил 16-летний житель Уфы. Автору видео это не понравилось. Между подростками в переписке произошел конфликт. В ходе ссоры они договорились выяснить отношения при личной встрече во дворе дома по улице Правды, куда автор видеоролика пришел со своими знакомыми», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что скорую помощь вызвали очевидцы драки. «Двое несовершеннолетних доставлены в отдел полиции. Ранее на учете они не состояли. Полиция устанавливает других участников конфликта», — говорится в сообщении уфимских правоохранителей.

Полиция составила административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних в отношении матери 16-летнего подростка. В соответствии с законодательством будут приняты меры в отношении других несовершеннолетних участников происшествия и их законных представителей, добавили в полиции.

Местные издания публикуют фото момента драки. На кадрах трое подростков одеты в балаклавы.