В Уфе подростки избили 13-летнего мальчика за комментарий

«Предварительно установлено, что мальчик в одной из социальных сетей оставил оскорбительный комментарий под видеороликом, который выложил 16-летний житель Уфы. Автору видео это не понравилось. Между подростками в переписке произошел конфликт. В ходе ссоры они договорились выяснить отношения при личной встрече во дворе дома по улице Правды, куда автор видеоролика пришел со своими знакомыми», — сообщает пресс-служба.