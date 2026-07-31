Волгоградка погибла после ночной атаки БПЛА на город

Стало известно о гибели женщины при атаке БПЛА на юг Волгограда. Эту печальную новость сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
— К сожалению, в результате сегодняшней террористической атаки киевского режима есть погибшая. При разборе завалов на месте жилого дома по ул. Булаткина в Красноармейском районе Волгограда обнаружена женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, — заявил глава региона.
Напомним, 31 июля Волгоград атаковали украинские беспилотники. В результате произошел пожар на складе Wildberries в Дзержинском районе, также произошло возгорание на предприятии ТЭК на юге города. Повреждения получили несколько МКД и частный дом в Красноармейском районе.
Ранее сообщалось о пяти пострадавших — им оказывается медицинская помощь.