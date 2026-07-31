Рыбаки на Енисее едва не погибли от рук браконьера

Михаил оказался в воде, а владелец сетей начал наматывать круги, стараясь задеть его корпусом и винтом, одновременно тараня вторую лодку. Михаил вспоминает, что страха не было, но его товарищ испугался гораздо сильнее, когда катер прошел прямо над ним, а он долго не всплывал. Товарищ понимал, что его могли просто порубить винтом. Браконьер был в состоянии опьянения и, скорее всего, испугался за свою сеть. После инцидента рыбаки вышли в акваторию искать утопленный спиннинг, а мужчина бегал по берегу и кричал, чтобы они не смели трогать его сеть. Мужчины немедленно обратились в полицию.