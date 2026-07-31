Рыбаки на Енисее едва не погибли от рук браконьера

На Енисее двое мужчин на надувной лодке заметили браконьера, проверяющего сети, и попытались попросить его убрать снасти. В ответ владелец металлического катера начал таранить их судно, скинул одного из рыбаков за борт и пытался задеть его винтом. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает aif.ru.
Двое мужчин, вышедших на рыбалку на надувной лодке из ПВХ недалеко от моста глубокого обхода Красноярска, заметили человека на металлическом катере, который проверял расставленные сети. Один из рыбаков, Михаил, — волонтер, регулярно помогает экологическим инспекциям. Проигнорировать факт незаконного промысла он не смог. Рыбаки решили подойти и попросить убрать снасти. Мирного разговора не вышло.
По словам Михаила, они просто хотели поговорить, но мужчина начал агрессировать и махать веслом. После того как волонтер отобрал весло, владелец катера начал таранить надувную лодку. ПВХ-судно не могло выдержать столкновения с тяжелой алюминиевой лодкой. Михаил прыгнул в катер к браконьеру, но тот резко вывернул штурвал, и волонтер вылетел за борт.
Михаил оказался в воде, а владелец сетей начал наматывать круги, стараясь задеть его корпусом и винтом, одновременно тараня вторую лодку. Михаил вспоминает, что страха не было, но его товарищ испугался гораздо сильнее, когда катер прошел прямо над ним, а он долго не всплывал. Товарищ понимал, что его могли просто порубить винтом. Браконьер был в состоянии опьянения и, скорее всего, испугался за свою сеть. После инцидента рыбаки вышли в акваторию искать утопленный спиннинг, а мужчина бегал по берегу и кричал, чтобы они не смели трогать его сеть. Мужчины немедленно обратились в полицию.
В объединенной пресс-службе Росрыболовства отметили, что правовую оценку действиям граждан дадут правоохранительные органы по завершении расследования. Следователи Красноярского следственного отдела на транспорте задержали 65-летнего жителя края. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.
В СК подтвердили, что фигурант грозил расправой, нанес удары веслом, скинул в воду, а затем пытался убить, направив судно на пострадавшего. Довести умысел до конца не удалось, так как пострадавший своевременно нырнул и скрылся от наезда. Сейчас пенсионер находится в СИЗО. На допросах он утверждает, что рыбаки якобы намеревались его избить, а он лишь пытался скрыться. Сбор доказательств продолжается.
Случай с Михаилом — иллюстрация масштаба браконьерского промысла на сибирских реках. Енисейское управление Росрыболовства подвело итоги работы за первое полугодие 2026 года. За шесть месяцев инспекторы провели 2 778 рейдов, зафиксировали почти 5 тысяч нарушений природоохранного законодательства. Из воды и с берегов изъято более 3,7 тысячи запрещенных орудий лова, конфисковано 243 транспортных средства, изъято почти 2 тонны рыбы. По 30 эпизодам материалы переданы в следственные органы.
Закон сурово наказывает любителей нелегальной наживы. По статье 8.37 КоАП РФ за нарушение правил рыболовства предусмотрен штраф от 2 до 200 тысяч рублей, конфискация судна и снастей. Если нарушитель ловит запрещенные виды, промышляет в период запрета или наносит крупный ущерб, наступает уголовная ответственность по статье 256 УК РФ — до пяти лет лишения свободы.