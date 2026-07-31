Число пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград выросло до восьми

СОЧИ, 31 июл — РИА Новости. Число пострадавших в результате атаки украинских БПЛА на Волгоград увеличилось до восьми, они госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии, заявил губернатор области Андрей Бочаров.
«По уточненным данным, госпитализировано 8 пострадавших, из них двое в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывают всю необходимую помощь», — приводятся его слова в канале администрации Волгоградской области на платформе «Макс».
В пятницу губернатор сообщил, что ПВО отражает массированную атаку украинских БПЛА в Волгоградской области, зафиксированы повреждения многоквартирного и частного домов в Волгограде и возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города.