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В Волгограде возросло число пострадавших после атаки БПЛА

В Волгограде до восьми увеличилось число горожан, пострадавших во время ночной атаки дронов.

В Волгограде до восьми увеличилось число горожан, пострадавших во время ночной атаки дронов ВСУ.

— По уточненным данным, госпитализировано восемь пострадавших, из них двое в тяжелом состоянии, — прокомментировал губернатор Андрей Бочаров. — Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Увы, но ночной налет украинских дронов не обошелся и без жертв. При разборе завалов на месте принявшего удар дома по улице Булаткина в Красноармейском районе сотрудники экстренных служб обнаружили тело женщины.

Сегодняшней ночью Волгоград оказался в центре беспилотной атаки. В городе загорелись склады Wildberries в Дзержинском районе, а также промышленное предприятие топливо-энергетического комплекса на юге Волгограда. Смертоносные летательные аппараты угодили также в многоквартирный дом в Тракторозаводском районе и в частный — в Красноармейском. Изначально в регионе сообщали о пятерых пострадавших. Подробнее обо всем — в материале ИА «Высота 102».

Фото из архива V102.ru.

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