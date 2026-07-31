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При ночной атаке на Волгоград погибла женщина

При разборе завалов на месте жилого дома по улице Булаткина в Волгограде, обнаружено тело погибшей женщины. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

При разборе завалов на месте жилого дома по улице Булаткина в Волгограде, обнаружено тело погибшей женщины. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Это частный сектор в Красноармейском районе, недалеко от железной дороги.

По уточненной информации, в результате налета пострадали восемь человек. Всем оказывают медицинскую помощь. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

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