При ночной атаке на Волгоград погибла женщина

При разборе завалов на месте жилого дома по улице Булаткина в Волгограде, обнаружено тело погибшей женщины. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Это частный сектор в Красноармейском районе, недалеко от железной дороги.
По уточненной информации, в результате налета пострадали восемь человек. Всем оказывают медицинскую помощь. Два человека находятся в тяжелом состоянии.
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