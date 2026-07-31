В Ростове-на-Дону возгорание возникло в здании Росреестра

В Ростове-на-Дону в пятницу утром возникло возгорание на проспекте Сиверса, дом 22. Об этом сообщили «РГ» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Отмечается, что в этом здании располагается Росреестр. Ликвидация открытого горения была объявлена на площади 40 квадратных метров. В 11:40 пожар был оперативно ликвидирован.
На месте были задействованы 59 человек и 21 единица техники.
Как уточнили в ведомстве, причину ЧП установят дознаватели, которые скоро приступят к работе.
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