Подруга россиянки, пропавшей в Сербии, сообщила об остановке ее поисков

Ранее она опубликовала объявление о пропаже девушки 1998 года в Белграде. Согласно этому объявлению, Людмила Туркова не выходит на связь с 25 июля, когда она собиралась посетить ночной клуб. В региональном главке МВД РФ РИА Новости сообщали, что родственники девушки в Петербурге в среду подали в полицию заявление о ее пропаже в Сербии.
«Поиски Турковой Людмилы… остановлены», — написала в своем Telegram-канале подруга пропавшей, пообещав опубликовать информацию об их результатах в субботу.
Комментарием правоохранителей Белграда по этой ситуации РИА Новости пока не располагает.
Ранее в четверг РИА Новости сообщали в пресс-службе сербского МВД, что полиция ведет поиски пропавшей ранее в Белграде гражданки России. Российские дипломаты ранее указали, что поддерживают рабочие контакты с компетентными ведомствами Сербии и внимательно следят за развитием ситуации.