Подруга россиянки, пропавшей в Сербии, сообщила об остановке ее поисков

Ранее она опубликовала объявление о пропаже девушки 1998 года в Белграде. Согласно этому объявлению, Людмила Туркова не выходит на связь с 25 июля, когда она собиралась посетить ночной клуб. В региональном главке МВД РФ РИА Новости сообщали, что родственники девушки в Петербурге в среду подали в полицию заявление о ее пропаже в Сербии.