Крымчанка перевела ВСУ более 23 тысяч рублей: ее посадили на 15 лет за госизмену

Верховный суд Крыма признал 56-летнюю жительницу Бахчисарайского района признали виновной в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
С апреля по октябрь 2022 года крымчанка перевела на банковский счет более 23 тысяч рублей. Деньги предназначались для ВСУ. Женщина знала, что деньги используют для нанесения вреда Вооруженным Силам России. Крымчанку задержали сотрудники ФСБ.
Было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанку виновной. Ее приговорили к 15 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденная будет в исправительной колонии общего режима.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше