Крымчанка перевела ВСУ более 23 тысяч рублей: ее посадили на 15 лет за госизмену

С апреля по октябрь 2022 года крымчанка перевела на банковский счет более 23 тысяч рублей. Деньги предназначались для ВСУ. Женщина знала, что деньги используют для нанесения вреда Вооруженным Силам России. Крымчанку задержали сотрудники ФСБ.