ФСБ задержала жителя Ростовской области, планировавшего теракт

В дальнейшем фигурант намеревался поступить на службу по контракту в Министерство обороны РФ для отправки в зону СВО. Находясь на линии боевого соприкосновения, он планировал убить сослуживцев, после чего сдаться в плен ВСУ для перехода на сторону противника.