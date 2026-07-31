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ФСБ задержала жителя Ростовской области, планировавшего теракт

Сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали 18-летнего агента украинских спецслужб. Подозреваемый проводил разведку для диверсий на железной дороге и намеревался подписать контракт с МО РФ, чтобы убить сослуживцев на фронте и сдаться в плен ВСУ. Возбуждены дела о госизмене и участии в террорганизации.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области пресекли противоправную деятельность 18-летнего агента украинских спецслужб, планировавшего совершить теракт в отношении российских военнослужащих. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным следствия, житель Таганрога через Telegram вступил в украинское военизированное объединение, признанное в России террористическим. По заданиям кураторов он расклеивал антироссийские листовки, наносил граффити, а также вел скрытную разведку местности для подготовки диверсий на объектах железнодорожного транспорта.

В дальнейшем фигурант намеревался поступить на службу по контракту в Министерство обороны РФ для отправки в зону СВО. Находясь на линии боевого соприкосновения, он планировал убить сослуживцев, после чего сдаться в плен ВСУ для перехода на сторону противника.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье 275 УК РФ («Государственная измена») и части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

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