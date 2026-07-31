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Водитель Land Cruiser Prado разогнался по трассе Павлодар — Астана до 169 км/ч

В Павлодарской области водитель Toyota Land Cruiser Prado 150 разогнался по трассе до 169 км/ч и был привлечен к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: ДП Павлодарской области

Как рассказал начальник административной полиции ДП Павлодарской области Бакибай Ахмедьянов, с начала текущего года с помощью системы ZEREK-2 на дорогах региона пресечено свыше 50 тысяч нарушений скоростного режима.

К примеру, на автодороге Павлодар — Астана водитель автомашины Toyota Land Cruiser Prado 150 превысил ограничение установленной скорости движения, зафиксированная скорость — 169,00 км/ч, когда разрешенная составляет 140 км/ч. Водитель превысил скорость более чем на 20 км/ч.

Его привлекли к ответственности.