Водитель Land Cruiser Prado разогнался по трассе Павлодар — Астана до 169 км/ч

Как рассказал начальник административной полиции ДП Павлодарской области Бакибай Ахмедьянов, с начала текущего года с помощью системы ZEREK-2 на дорогах региона пресечено свыше 50 тысяч нарушений скоростного режима.
К примеру, на автодороге Павлодар — Астана водитель автомашины Toyota Land Cruiser Prado 150 превысил ограничение установленной скорости движения, зафиксированная скорость — 169,00 км/ч, когда разрешенная составляет 140 км/ч. Водитель превысил скорость более чем на 20 км/ч.
Его привлекли к ответственности.