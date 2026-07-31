Эксперты описали психологический портрет Тарховой

Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве и расчленении собственных деда Виктора Тархова и бабушки Натальи, стала известна на всю страну как участница одного из самых жестоких преступлений. Но что стоит за этим зверством — безумие, расчет или патология личности? Главный вывод специалистов: нельзя исключить, что, если бы не убийство Тарховых, жертвой этой женщины мог стать кто угодно.
«Это моральный урод»
За время, которое понадобилось на расследование, всплыло немало шокирующих подробностей. В частности, стало известно, что подозреваемая с сообщником могла заморозить тела, расчленить их при помощи сабельной пилы, пропустить через мясорубку и выбросить в мусорные контейнеры вместо погребения. Это активно обсуждалось как криминалистами, так и психологами. Врач-психиатр, нарколог Василий Шуров, не сомневается, что перед нами классический случай психопатии. По его словам, Екатерина Тархова — это пример так называемого «морального урода».
«У нас это называется диссоциальное или антисоциальное расстройство личности, так называемые врожденные преступники. Они склонны к быстрой добыче средств, не разбираются в способе добычи, не испытывают моральных угрызений, ведут паразитический образ жизни, способны на все», — заявил Шуров в беседе с журналистами федерального издания.
Эксперт подчеркнул, что отсутствие совести и эмпатии — это не просто черта характера, а глубокая патология. Такие люди не способны испытывать угрызения совести, потому что у них попросту отсутствует этот механизм. И именно поэтому преступление против собственных родственников не становится для них нравственной преградой.
Косвенно, это мнение подтверждают показания свидетелей, которые указывают, что после предполагаемого убийства, Екатерина методично пыталась избавиться от следов преступления в квартире. Сразу три грузчика в зале суда рассказали, что выносили из квартиры дорогую мебель в хорошем состоянии. Строитель Артак Адамян подтвердил, что Екатерина планировала сделать капитальный ремонт и убрать всё, включая штукатурку, полы и потолки.
«Подготовка капитального ремонта для сокрытия следов крови демонстрирует высокий уровень когнитивного функционирования и самоконтроля. Это опровергает версию аффекта или временного помешательства. Преступление, скорее всего было спланировано», — отмечает психолог Наталья Лебакина.
Никакого раскаяния нет?
Многие эксперты сошлись во мнении, что попытки Тарховой раскаяться — лишь часть сценария. Психиатр Василий Шуров назвал это поведение «ролью жертвы».
«Девушка будет пытаться разжалобить, давить на чувства, говорить, что скучает по ребенку, у нее проблемы с сердцем», — предупредил он. Но, по его мнению, за этим стоит лишь сожаление о том, что она попалась.
Психолог Аннетта Орлова, проанализировавшая жесткую переписку Тарховой с дедом, которая стала достоянием общественности, отметила, что ее публичные заявления — это сознательная попытка сформировать образ «раскаявшейся девушки», а не отражение реальных чувств. Эксперт увидела в поведении девушки сценарий эмоциональных манипуляций: от обвинений к жалости, от агрессии к попыткам оправдания.
С этой точкой зрения согласна и психолог Аида Гареева. Она проанализировала видео СК, где Тархова рассказывает об уничтожении тел, и заявила, что «отклонения 100% есть». Она не исключила параноидальный психоз, шизофрению или психопатическую личность.
«Вообще случай не психологического, а психиатрического характера, конечно», — подчеркнула Гареева.
«Полностью лишена эмпатии»
По словам риелтора Галины Гринь, сказанным во время суда, Екатерина постоянно шантажировала своих родных встречами с правнуком.
«Не будете давать денег — внука не увидите», — так она говорила своей бабушке, а та рассказала риелтору.
О том, что Тархова не способна к сопереживанию, заявила и заведующая детским садом Светлана Строкатова, куда та водила сына. Свидетельница прямо заявила в суде, что «Екатерина полностью лишена эмпатии». По словам воспитателей, Тархова избегала личных бесед, ссылаясь на занятость, и не проявляла интереса к жизни собственного ребенка, что подтверждает её эмоциональную холодность.
Еще один эпизод, дополняющий психологический портрет Тарховой озвучила няня Анастасия Чернова. Она рассказала, что маленький сын Екатерины провел Новый год — самый важный в этом возрасте праздник, не с матерью, а именно с няней.
А 17 января, уже после убийства, Екатерина хотела устроить «вечер при свечах с парнем». Об Этом рассказала еще один свидетель — владелица турбазы в Волжском районе Елена Олызько. Возможно, на тот момент она уже искала место где мало людей для того, чтобы скрыться, однако эти слова про вечер при свечах, по мнению психологов, отлично дополняют портрет человека, лишенного эмпатии.
Пострадал бы кто-то еще?
Главный вывод, который делают эксперты, пугает своей логикой. Сочетание антисоциального расстройства личности, возможной зависимости в прошлом, глубокой психологической травмы и паразитического образа жизни сделало Екатерину Тархову «бомбой замедленного действия».
Как отметил психиатр Шуров, ее формирование происходило в среде, где нормы морали были размыты.
«Там очень тяжелая наследственность, там мама сидит в тюрьме. Там какие-то отчимы, сожители совершенно неадекватные, тоже уголовники, вот она в этой среде формировалась» — рассказал он. Отметим, что биологический отец Екатерины во время заседания суда отметил, что что «Она сильная личность, себе на уме, у неё есть некоторая злоба».
При этом сама мама Екатерины, Людмила Тархова, в письме на федеральный канал высказала мнение, что сама могла стать жертвой дочери.
«Уверена, что она могла бы убить и меня, если бы не ряд обстоятельств, в силу которых это оказалось для неё невозможно», — пишет Людмила, указывая на то, что сама находится за решёткой.
С таким мнением согласна и психолог Наталья Лебакина. Она уверена, что вероятность этого высока. По её мнению, если человек способен методично травить ядом собственных деда и бабушку, которые заботились о ней, то социальные связи с посторонними людьми для Екатерины не имеют вообще никакой ценности.
«Скорее всего нейронные пути, отвечающие за подавление агрессии, у нее разрушены. Любой человек, вставший на пути её интересов или вызвавший раздражение, находился бы под угрозой реализации того же паттерна насилия. И мотив, который является спусковым механизмом любого преступления, обязательно бы нашелся», — считает Лебакина.
Не маньяк, но…
А вот вопрос о том, можно ли назвать поведение Екатерины маниакальным, не имеет однозначного ответа. Та же Лебакина отметила, что в клинической психиатрии термин «маньяк» отсутствует. А в быту им называют либо людей в состоянии мании, либо серийных убийц.
Чтобы назвать человека серийным убийцей, нужно три и более отдельных эпизода убийства, обязательно с периодами «охлаждения», когда делается перерыв. А также, характерна мотивация, связанная с доминированием, сексуальным удовлетворением или снятием внутреннего напряжения.
«В данном случае мотив формально определен как корыстный. Однако способ сокрытия трупов абсолютно нетипичен для обычных бытовых убийц — он несет печать индивидуального почерка. Использование азота и мясорубки говорит о возможном компульсивном желании власти над телом, что сближает её поведение с поведением сексуальных маньяков-садистов, даже если сексуальный компонент официально не заявлен», считает психолог Лебакина.
Таким образом, называть её «маньяком» в строгом психиатрическом смысле нельзя, но психологический профиль соответствует критериям человека, совершившего преступление с особой жестокостью и обладающего психопатическим складом личности, считает специалист.