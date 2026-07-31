Эксперты описали психологический портрет Тарховой

А 17 января, уже после убийства, Екатерина хотела устроить «вечер при свечах с парнем». Об Этом рассказала еще один свидетель — владелица турбазы в Волжском районе Елена Олызько. Возможно, на тот момент она уже искала место где мало людей для того, чтобы скрыться, однако эти слова про вечер при свечах, по мнению психологов, отлично дополняют портрет человека, лишенного эмпатии.