В Воронеже полицейские раскрыли кражу квадроцикла с подземной парковки

В отдел полиции № 3 УМВД России по городу Воронежу обратился 40-летний местный житель с заявлением о краже квадроцикла «Polaris XAI». Транспортное средство было похищено с подземной парковки, расположенной на улице Спортивная Набережная. Об этом 31 августа рассказала и в ГУ МВД по региону.